Motosikletlerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kameraya yansıdı

Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallesi 105'inci Sokak'ta yaşandı. Seyir halinde olan iki motosiklet, sokak kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü de yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri ilk müdahalenin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dar sokaklarda kimsenin birbirini görmediği için sürekli kazalar olduğunu ifade eden vatandaş Mert Hazırlar, sokağa önlem alınmasını istedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
