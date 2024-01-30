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Reyhanlı'da Market Yangınında Çakmaklar Patladı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir markette çıkan yangın anında iş yerindeki çakmakların patlaması paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir markette çıkan yangın anında iş yerindeki çakmakların patlaması paniğe neden oldu.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Şükrü Kanatlı Caddesi üzerinde bulunan bir markette çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası çakmaklar ve çakmak gazları patlamaya başladı. Patlamalarla birlikte iş yerinden yoğun duman çıkması vatandaşları tedirgin etti. Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Hatay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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