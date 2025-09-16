Haberler

Reyhanlı'da Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu: 61 Kilogram Ele Geçirildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri, gerçekleştirdikleri kargo takibi sonucu bir iş yerinde 61 kilogram kaçak nargile tütünü ve 2 adet elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan kargo takibi sonucu bir iş yerinde 61 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Reyhanlı Bağlar Mahallesinde yapılan kargo takibi sonucu bir iş yerinde yapılan aramada; 61 kg gümrük kaçağı nargile tütünü, 2 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak H.A. isimli 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

