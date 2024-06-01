Reyhanlı'da intihar girişimi son anda engellendi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde intihar etmek için 5 katlı binanın çatısına çıkan bir vatandaş, ikna çalışmalarıyla intihardan vazgeçirildi.

Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi'nde bir vatandaş, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu vatandaş ikna edilerek güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Vatandaşın güvenliği sağlanması için sakinleştirici verilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY