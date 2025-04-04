Reyhanlı'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında geri dönüşüm malzemelerinde hasar oluştu.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yaşanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında geri dönüşüm malzemelerinde hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa