Reyhanlı'da çıkan çöplük yangını iş makinesiyle söndürüldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan çöplük yangını, iş makinesinin yardımıyla söndürüldü. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, iş makinesinin de yardımıyla yangını söndürdü.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan çöplük yangını, iş makinesinin yardımıyla söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Reyhanlı ilçesi Afrin kanalında çöplük yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, iş makinesinin de yardımıyla yangını söndürdü. - HATAY