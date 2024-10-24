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Reyhanlı'da Berber Dükkanındaki Şüpheli Çanta Paniği

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir berber dükkanında yabancı uyruklu iki kişinin bıraktığı çanta, paniğe yol açtı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu çantanın sahipleri durumu açıkladı ve vatandaşlar rahatladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yabancı uyruklu 2 kişinin berber dükkanında bıraktığı çanta, polisi alarma geçirdi. Çantanın sahiplerinin dükkana gelerek durumu anlatması ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Edinilen bilgilere göre, Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan berber dükkanına gelen 2 yabancı uyruklu şahıs, çantayı berberde bırakıp dışarı çıktı. Şahısların uzun süre gelmemesi üzerine paniğe kapılan berber, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Tekrar dükkana gelen çantanın sahipleri, çantanın içindekileri polis ekiplerine gösterdi. Polis ekipleri yabancı uyruklu 2 şahsı işlem için emniyete götürdü. Çantanın sahiplerinin gelmesiyle vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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