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Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
Küçük çocuk korkulukların arasından bir anda göle düştü

Reyhanlı'da Baba Kızını Gölde Kurtardı

Reyhanlı'da Baba Kızını Gölde Kurtardı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, fotoğraf çekme esnasında göle düşen küçük kız çocuğu, babası tarafından kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan fotoğraf çekindiği esnada Yenişehir Gölü'ne düşen kız çocuğunun babası tarafından kurtarılma anı ve göle düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenişehir Gölü'nde yaşandı. Hafta sonu olması ve havanın mevsim normallerinin üzerinde olduğu gölde yoğunluk yaşandı. Yenişehir Gölüne gelen baba ve iki çocuğu, göle karşı fotoğraf çekmeye başladı. Baba kızının fotoğrafını çektiği anda küçük kız, korkulukların arasından göle düştü. Küçük kızın göle düştüğünü gören baba, arkasından atlayarak kızını kurtardı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük kızın korkuluklardan göle düştüğü ve babanın hemen ardında atlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Baba küçük kızın korkulukta fotoğrafını çekiyordu ve kimse anlamadan korkuluktan aşağıya düştü"

Babanın fotoğrafı çektiği anda küçük kızın göle düştüğünü ifade eden Zeyit Maraşlı, "Burası Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeyiz. Her hafta sonu göle insanlar gelip fotoğraf çekiyorlar. Bu hafta sonu ve havada güzel olduğu için bir aile geldi. Bir baba ve iki çocuğu vardı. Görünmez bir kaza oldu. Babası, küçük kızın korkulukta fotoğrafını çekiyordu. Kimse anlamadan kız, korkuluktan aşağıya düştü. Küçük kızı kurtardılar ve kötü bir şey olmadı. Bu tarz olaylar çok olmuyor ama arada sırada oluyor. Buraya gelen aileler çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle küçük çocuklar varsa çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü çocuklar korkuluk aralarında düşebilirler" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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