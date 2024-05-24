Üye Girişi
Haberler

Reyhanlı'da aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir aracın motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık kontrolünden sonra yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir aracın motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı.

Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde bir aracın motor kısmına kedi sıkıştı. Kedinin miyavlaması duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kediyi, sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi sağlık kontrolünden sonra yaşam alanına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Reyhanlı İtfaiye Hatay kedi Hayvan Hakları Olaylar İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

 Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

 ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title