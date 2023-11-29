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Reyhanlı'da 6 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 6 farklı hırsızlık suçuna karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, suçtan elde ettikleri eşyalar ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 6 farklı hırsızlık suçuna karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il emniyet müdürlüğü ekiplerince iş yeri ve otodan hırsızlık suçlarının olduğu 6 farklı hırsızlık olayının şüphelisi A.K, M.Ç. ve Ö.Ş. yakalandı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, suçtan elde ettikleri eşyalar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, M.Ç. ve Ö.Ş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Hatay Tutuklama Hırsızlık Adliye Gözaltı Suç 3. Sayfa Haberler

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