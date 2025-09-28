Restoranda Yorgun Mermi Isabet Eden Genç Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir restoranda yemek yediği sırada bacağına yorgun mermi isabet eden genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam sat 23.00 sıralarında Kardeşköy Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrem Nur Karacasulu, eşi ile birlikte Kardeşköy Mahallesi'ndeki bir restorana gitti. Genç kadın burada yemek yediği sırada bacağına yorgun mermi isabet etti. Aydın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan genç kadının bacağındaki mermi çıkarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN