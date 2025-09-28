Haberler

Restoranda Yorgun Mermi Isabet Eden Genç Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Restoranda Yorgun Mermi Isabet Eden Genç Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir restoranda yemek yerken bacağına yorgun mermi isabet eden İrem Nur Karacasulu hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen genç kadının tedavisi sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir restoranda yemek yediği sırada bacağına yorgun mermi isabet eden genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam sat 23.00 sıralarında Kardeşköy Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrem Nur Karacasulu, eşi ile birlikte Kardeşköy Mahallesi'ndeki bir restorana gitti. Genç kadın burada yemek yediği sırada bacağına yorgun mermi isabet etti. Aydın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan genç kadının bacağındaki mermi çıkarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zonguldak'ta yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında kan aktı

Genç kadın yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında öldürüldü
İmam, cemaate ateş püskürdü: Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım?

"Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.