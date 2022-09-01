Restoranda yangın paniği
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Restoranda yangın paniği Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir AVM'deki restoranda yangın çıktı.
Restoranda yangın paniği
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir AVM'deki restoranda yangın çıktı.
Çorlu - Çerkezköy yolunun Ergene Velimeşe OSB Mahallesi mevkiinde bulunan bir AVM'deki restoranda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki kişilerin patlama sesleri duyması üzerine itfaiye çağrıldı.
Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu itfaiye istasyon ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Patlama ihtimaline karşı İtfaiye ekipleri, mutfaktaki LPG tüplerini boş alana çıkardı.
Yangın nedeniyle restorana ait mutfakta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa