Restoranda yangın paniği 3. Sayfa Haberleri Restoranda yangın paniği Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir AVM'deki restoranda yangın çıktı. Restoranda yangın paniği TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir AVM'deki restoranda yangın çıktı. Çorlu - Çerkezköy yolunun Ergene Velimeşe OSB Mahallesi mevkiinde bulunan bir AVM'deki restoranda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki kişilerin patlama sesleri duyması üzerine itfaiye çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu itfaiye istasyon ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Patlama ihtimaline karşı İtfaiye ekipleri, mutfaktaki LPG tüplerini boş alana çıkardı. Yangın nedeniyle restorana ait mutfakta maddi hasar meydana geldi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Çerkezköy Tekirdağ İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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