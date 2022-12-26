Restoranda eşini öldüren şüpheli tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde restoranda tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde restoranda tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı. 23 Kasım'da Halıdere mevkiindeki bir restoranda meydana gelen olayda Kıymet Budak (35), tartıştığı eşi Ş.B. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiş, şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada Kıymet Budak'ın eşi Ş.B. ile ağabeyi N.B. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B. tutuklanırken, ağabeyi N.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Halıdere Kocaeli Gölcük 3. Sayfa Haberler

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