Restoranda çıkan yangında alevler çatıyı kullanılamaz hale getirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Restoranda çıkan yangında alevler çatıyı kullanılamaz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Restoranda çıkan yangında alevler çatıyı kullanılamaz hale getirdi

Eskişehir'de restoranın ocağından kaynaklanan yangın, işletmenin çatısında maddi hasara neden oldu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de restoranın ocağından kaynaklanan yangın, işletmenin çatısında maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ankara- Eskişehir kara yolunun Türkmentokat mahallesi civarında faaliyet gösteren bir restoranın ocağından çıkan alev çatı katında yangına neden oldu. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, işletmenin çatısı büyük ölçüde yanarak hasar gördü.

Olayın ardından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Restoranda çıkan yangında alevler çatıyı kullanılamaz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Eskişehir, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title