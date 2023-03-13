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Restoranda çıkan silahlı kavga kanlı bitti

3. Sayfa Haberleri

Restoranda çıkan silahlı kavga kanlı bitti

Kastamonu'da bir restoranda tartıştığı şahıs tarafından silahla vurulan vatandaş hayatını kaybetti.

Kastamonu'da bir restoranda tartıştığı şahıs tarafından silahla vurulan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. D.Y., tartışmada iddialara göre yanındaki silahla Erdal Kabasakal'a ateş etti. Ağır yaralanan Kabasakal, olay yerine çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Erdal Kabasakal'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından D.Y. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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