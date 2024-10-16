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Restoran Tartışması Kanlı Bitti: İşletme Sahibi Bıçaklandı

Restoran Tartışması Kanlı Bitti: İşletme Sahibi Bıçaklandı
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Tekirdağ Çerkezköy'de bir restoranda yaşanan tartışma sonrası, işletme sahibi Tolga T. bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Aytaç S. tutuklandı.

Tekirdağ Çerkezköy'de bir restoranda tartışma sonrası işletme sahibini bıçaklayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, cezaevine gönderildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir restoranda geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre, Aytaç S. arkadaşlarıyla restorana gelerek yüksek sesle küfürlü konuştu. İş yeri sahibi Tolga T. şahsı uyarınca tartışma çıktı ve bu tartışma kavgaya dönüştü. Aytaç S., masada bulunan bir bıçakla Tolga T.'yi beş yerinden bıçakladı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aytaç S., geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Aytaç S.'nin arkadaşları da olay sonrası garsonları tehdit ederek şikayetin geri çekilmesi için baskı yapmış ve polis ekiplerine mukavemet göstermişti. Altı kişi gözaltına alınırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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