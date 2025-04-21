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Resmi Belgede Sahtecilik ve Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Manisa'da Yakalandı

Resmi Belgede Sahtecilik ve Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Manisa'da Yakalandı
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Manisa'da, 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'da hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "hırsızlık" suçlarından toplam 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Turgutlu Urganlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 20 Nisan 2025 tarihinde yapılan çalışmalar kapsamında; 29 Ağustos 2024 tarihinden itibaren aranan ve hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. (61) isimli şahıs yakalandı. Şahsın, "resmi belgede sahtecilik" ve "hırsızlık" suçlarından arandığı ve hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan B.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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