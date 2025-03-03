Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

Piyasaların merakla beklediği Şubat ayı enflasyonu belli oldu
Bahçeli'den sürpriz bir görüşme daha! İmralı heyetindeki ismi aradı

Sürpriz bir görüşme daha! Bahçeli, İmralı heyetindeki ismi aradı
İsrail basınından Suriye iddiası: Netanyahu, Türkiye yerine Rusya'yı tercih ediyor

Türkiye mi Rusya mı? Netanyahu, Suriye için tercihini yaptı
97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu

Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Aranan Şahıs İzmir'de Tutuklandı

Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Aranan Şahıs İzmir'de Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de resmi belgede sahtecilik suçundan 28 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs, polis tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de resmi belgede sahtecilik suçundan hakkında 28 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olduğu belirlenen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, A.Ç. isimli şahsın yapılan sorgusunda hakkında 28 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Resmi belgede sahtecilik suçundan kesinleşmiş cezası olan A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte Edip Akbayram'ın sosyal medyada gündem olan o sözleri
img

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti
img

Fenerbahçe mağlubiyetinin nedenini tek tek anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biri Filistinli diğeri İsrailli iki yönetmenin çektiği 'No Other Land' Oscar kazandı

"Ona baktığımda kardeşimi görüyorum ama o özgür değil"
Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti
Aziz Yıldırım'ın Nijerya için ürettiği dev gemi testleri başarıyla geçti

Aziz Yıldırım bir ülkeyi ihya edecek! Ürettiği gemi tüm testleri geçti
Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! Çocuk felci, FETÖ ve ABD konseri...

Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! FETÖ ve ABD konseri...
Kocaeli'de nereyi kazsalar gaz çıkıyor! Yine alevler yükseldi, bölge alarmda

Nereyi kazsalar gaz çıkıyor! Yine alevler yükseldi, bölge alarmda
Dilan Polat'a emniyette soruldu: Videoda 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?

Emniyette soruldu: 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.