Rektör Özölçer, üniversite personeliyle bayramlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rektör Özölçer, üniversite personeliyle bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Rektör Özölçer, üniversite personeliyle bayramlaştı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversite personeliyle 29 Nisan Cuma günü bayramlaştı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversite personeliyle 29 Nisan Cuma günü bayramlaştı.

Göreve başladığı günden bugüne üniversite personeli ile iletişim içerisinde olmaya özen gösterdiklerini dile getiren Rektör Özölçer, üniversite olarak bayramdan sonra da çok çalışmaya devam edeceklerini ve bunun için akademik ve idari personelin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer; "Ülkemizin, milletimizin ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin mübarek Ramazan Bayramlarını can-ı gönülden tebrik ediyor; bayramın ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa huzur, barış, adalet ve merhamet getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bülent Ecevit Üniversitesi, Üniversite, Zonguldak, Rektör, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title