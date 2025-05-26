Refüje Çıkan Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Refüje Çıkan Sürücü Olay Yerinden Kaçtı
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Bartın'da bir otomobil refüje çıkarak kaza yaptı. Sürücü, aracı olay yerinde bırakıp kaçarken, polis ekipleri sürücü hakkında soruşturma başlattı. Araç sahibinin kimliği belirlendi, ancak kaza sonrası sürücünün durumu hakkında bilgi alınamadı.

Refüje çıkan sürücü, aracı bırakıp olay yerinden kaçtı

BARTIN - Bartın'da yoldan çıkan bir otomobil refüje çıktı. Sürücü, aracı olay yerinde bırakıp kaçtı.

Bartın Kemerköprü Mahallesi 151. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan 74 BB 073 plakalı otomobil, refüje çıktı. Kazanın ardından sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Olaydan dönen polis ekipleri aracı görünce, sürücüye yardım etmek için durdu. Kimsenin olmadığını fark eden ekipler, bölgeye trafik ekiplerini çağırdı. Trafik ekipleri ise plakadan araç sahibine ait bilgilere ulaştı. Ekipler, araç sahibinin S.K. olduğunu tespit etti.

Ekiplerin araç sahibine durumu bildirmesinin ardından araç yoldan kaldırılırken, otomobili kaza yerinde bırakan ve henüz ismine ulaşılamayan sürücünün alkollü ya da sürücü belgesinin bulunmadığı düşünülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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