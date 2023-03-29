Refüje çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, KARDEMİR Kavşağında meydana geldi. Aziz Çevre idaresindeki 34 DTU 367 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan Nafile Çevre yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.