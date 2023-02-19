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Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarpan otomobil takla atarak ters vaziyette durdu.

Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

DÜZCE - Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarpan otomobil takla atarak ters vaziyette durdu. Sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde otoban bağlantı yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahçeşehir istikametine gitmekte olan U.G. idaresindeki 81 AF 655 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü U.G. ve yolcu F.K. kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralandığı tespit edilen U.G. ve F.K., ambulansa alındı. Sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce 3. Sayfa Haberler

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