Refüje çarpan otomobil takla böyle attı: 1 yaralı - Haberler

Refüje çarpan otomobil takla böyle attı: 1 yaralı Refüje çarpan otomobil takla böyle attı: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, refüjdeki palmiyeye çarptıktan sonra takla attı. Refüje çarpan otomobil takla böyle attı: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, refüjdeki palmiyeye çarptıktan sonra takla attı. Yolun ortasında yan bir şekilde duran otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza; Side Mahallesi Side Bulvarı'nda Çevreyolu istikametinden gelip, Celal Bayar Bulvarı istikametine gitmekte olan İbrahim Akpınar'ın kullandığı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjde bulunan ağaç ve palmiyeye çarptıktan sonra takla atarak yolda sürüklenmesiyle meydana geldi. Yolun ortasında yanlamasına duran ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kaza anı yol kenarında bulunan işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, işyerinde bulunan müşteriler, kazanın ardından yardıma koştu. Sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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