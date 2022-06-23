Refüjdeki ağacı devirerek karşı şeride geçti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde bir kamyonet yoldan çıkarak karşı şeride geçti.
Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde bir kamyonet yoldan çıkarak karşı şeride geçti.
Kaza, Eğri Çayı köprüsü girişinde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 02 ABV 954 plakalı kamyonet kent merkezinden Altınşehir istikametine ilerlerken, başka bir aracın sıkıştırması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüje çıktı. Refüjde bulunan ağacı deviren kamyonet karşı şeride geçti.
Kazada ölen yada yaralanan olmazken, devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kesilerek yolun kapalı olan tek şeride trafiğe açıldı. - ADIYAMAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa