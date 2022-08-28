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Refüjde kalan otomobili vatandaşlar çıkardı

3. Sayfa Haberleri

Refüjde kalan otomobili vatandaşlar çıkardı

Eskişehir'de tramvay ve araç yolunu ayıran refüje çıkan otomobil, çevredeki vatandaşların yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı.

Eskişehir'de tramvay ve araç yolunu ayıran refüje çıkan otomobil, çevredeki vatandaşların yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı.

Olay, gece saatlerinde Ertaş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolü kaybeden sürücü, aracıyla birlikte refüje çıktı. Araç yolu ve tramvay yolunu ayıran refüjde kalan otomobil için çevrede bulunan vatandaşlar harekete geçti. Yaklaşık 10 kişinin çabasıyla otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayda herhangi bir yaralının bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Tragger 3. Sayfa Haberler

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