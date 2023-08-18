Rapçilere 'suç ve suçluyu övme' suçlamasıyla operasyon düzenlendi

Rap müzik yapan Heijan, Muti, BIG ve CAC isimli şarkıcılar, organize suç örgütleri için şarkı yapmak ve suç ve suçluyu övmekle suçlanarak gözaltına alındı.

RAP müzik yapan Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, Muti olarak tanınan Mücahit Doğan, BIG lakaplı B.I. ile CAC lakaplı Ş.T.'nin organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, Muti lakaplı Mücahit Doğan, BIG olarak bilinen S.I. ile CAC lakaplı Ş.T.'nin sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirledi. Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 4 şarkıcıya 'suç ve suçluyu övme' suçuyla operasyon düzenledi. Operasyonda Heijan, Muti,BIG ve CAC gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.