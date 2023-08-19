Rapçiler Organize Suç Örgütleri İçin Şarkı Yaptıkları İddiasıyla Gözaltına Alındı

RAP müzik yapan Heijan, BIG ve CAC lakaplı rapçiler, organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları ve kliplerinde silah gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

RAP müzik yapan Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, BIG olarak tanınan Samet Işık, ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan rapçiler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, BIG olarak bilinen Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirledi. Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya 'suç ve suçluyu övme' gerekçesiyle operasyon düzenledi. Operasyonda Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muti olarak tanınan Mücahit Doğan'ın ise arandığı öğrenildi.