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Ramazan'ın ilk cuması saflar dışarı taştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ramazan'ın ilk cuması saflar dışarı taştı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti.

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun'da Ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti.

Samsun'da camilerde Ramazan ayı coşkusu yaşandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuma namazında binlerce kişi camilere akın etti. Camilerde yer kalmayınca saflar dışarı taştı.

Site Camisi ve Büyük Cami'de vatandaşların yoğunluğu vardı. Cami imamları cuma namazını kıldırıp dua yaptırdı. Hutbede ise oruç tutmanın önemine dikkat çekildi. - SAMSUN

Ramazan'ın ilk cuması saflar dışarı taştı

Ramazan'ın ilk cuması saflar dışarı taştı

Ramazan'ın ilk cuması saflar dışarı taştı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan, Samsun, Cami, Cuma, 3. Sayfa, Haberler

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