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Ramazan Bayramı Tatilinde 5 Ölü, 855 Yaralı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 7. gününde meydana gelen trafik kazaları sonucunda 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 855 kişinin yaralandığını açıkladı. Bayram boyunca toplamda 62 kişi hayatını kaybetti ve 7,388 kişi yaralandı.

Bakan Yerlikaya: "Ramazan Bayramı tatilinin 7. gününde maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 855 vatandaşımız ise yaralandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen kazalara ilişkin, "Ramazan Bayramı tatilinin 7. günü (Cuma) 580 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 855 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Bayramı tatilinin 7. günü (Cuma) 580 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 855 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7 bin 388 vatandaşımız ise yaralandı. Videoda görüldüğü üzere, bu sabah Pendik Kurnaköy gişeler mevkiinde bir otomobilin gişelerde bekleyen TIR'ın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında da maalesef 3 kişi hayatını kaybetti"

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Yerlikaya, "Bayram tatilinin 7. günü 4 Nisan 2025 Cuma günü trafik ekiplerimizce; 628.532 araç denetlendi. 26.475 araca hız ve radar işlemi, 46.094 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece/gündüz çalışıyor. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - 3.Sayfa
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