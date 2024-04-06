Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Ramazan Bayramı Tatili Dolayısıyla Havalimanlarında Yoğunluk Yaşanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla havalimanları ve otogarlarda yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Havalimanı'nı dün 222 bin 72 yolcu kullanırken bin 512 uçuş gerçekleştirildi. Bugün için ise planlanan uçuş sayısı bin 448 olurken bu uçuşlarda 231 bin 38 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatilini şehir dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar, havalimanları ve otogarlara akın etti. Özellikle bugün erken saatlerden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanırken, yaşanan yoğunluk nedeniyle terminal binası girişindeki kontrol noktalarında kuyruk oluştu. Bayram yoğunluğu uçuş rakamlarına da yansıdı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, dün gerçekleşen uçuşların hava trafik rakamlarını yayımladı. Verilere göre dün İstanbul Havalimanı'ndan bin 512 uçuş gerçekleştirilirken, 222 bin 72 yolcu seyahat etti. Bugün için planlanan uçuş sayısı bin 448 olurken bu uçuşların gerçekleştirildiği takdirde 231 bin 38 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Havalimanı Ramazan Bayramı Ulaşım Havacılık Turizm 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title