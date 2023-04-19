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Ramazan Bayramı öncesi operasyon: 22 gözaltı

Ramazan Bayramı öncesi operasyon: 22 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'ın 3 ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen huzur operasyonunda 22 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın 3 ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen huzur operasyonunda 22 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde asayiş/narkotik konuları ile ilgili, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde huzur ve güven ortamının devam etmesi amacıyla çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

30 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda; 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek, farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 2 adet çalıntı motor ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Bayramı Narkotik Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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