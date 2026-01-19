Haberler

Rakka'da SDG'ye ait heykeller yerle bir edildi

Güncelleme:
Suriye'nin Rakka kentinde, PKK/YPG'nin uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne ait heykeller iş makineleri ve balyozlarla yıkıldı. Suriye ordusunun arama-tarama faaliyetleri sürerken, Rakka halkı kentin kurtuluşunu kutluyor.

Suriye'nin terör örgütlerinden temizlenen kenti Rakka'da, PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait heykeller iş makineleri ve balyozlarla yıkıldı.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çekildiği Rakka kentinde arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Rakka halkı, Suriye bayraklarıyla sokaklara çıkarak, kentin kurtuluşunu kutlamaya devam ederken, SDG'ye ait semboller de kentten kaldırılıyor. Rakka kent merkezinde, SDG'ye ait heykeller, iş makineleri ve balyozlarla yerle bir ediliyor. - RAKKA

