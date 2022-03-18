Rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti... Hasta ambulansa iş makinesi ile taşındı - Haberler

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Rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti... Hasta ambulansa iş makinesi ile taşındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti.

RİZE (İHA) - Rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti... Hasta ambulansa iş makinesi ile taşındı

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesi Kuzeyce köyünde rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti.

İlçenin Kuzeyce köyünde gece saat 03.00'da rahatsızlanan 62 yaşındaki Umiye Uyumaz için yakınları ambulans için sağlık ekiplerine haber verdi, Bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken 112 Acil sağlık ekiplerin Rize Özel İdaresi ekiplerinden yolun açılması için yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolu ambulans çıkamayınca bu kez Rize Özel İdare ekiplerine ait iş makinesi ile köye ulaşıldı. Hasta Umiye Uyumaz ambulansa kadar iş makinesi ile taşınırken, ambulansa konulmasının ardından Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti... Hasta ambulansa iş makinesi ile taşındı

Rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti... Hasta ambulansa iş makinesi ile taşındı

Rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti... Hasta ambulansa iş makinesi ile taşındı

İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - 3. Sayfa

Ambulans, Rize, kar, 3. Sayfa, Haberler

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