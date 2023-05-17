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Rahatsızlanan gemi personeline tıbbi tahliye

Rahatsızlanan gemi personeline tıbbi tahliye

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Milas ilçesi Güllük açıklarında ticari bir gemide rahatsızlanan vatandaşa Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Milas ilçesi Güllük açıklarında ticari bir gemide rahatsızlanan vatandaşa Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Milas Güllük açıklarında seyreden ticari bir gemi personeli rahatsızlandı. Yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Gemide rahatsızlanan vatandaş sahil Güvenlik botu tarafından tıbbi tahliyesi yapılarak kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik botu ile kıyıya yanaştırılan gemi personeli burada 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla 3. Sayfa Haberler

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