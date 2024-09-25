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Ragıp Canan'ın Yargılamasında Cezası İstendi

Ragıp Canan'ın Yargılamasında Cezası İstendi
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İstanbul Zeytinburnu'nda eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaralayan Ragıp Canan'ın, tahliyesinin ardından yaptığı tehdit, hakaret ve ısrarlı takip nedeniyle 2 yıl 6 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Duruşmada Canan'ın oğlu, babasının topluma zararlı biri olduğunu belirtti.

İstanbul Zeytinburnu'nda 2020 yılında eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaraladığı için tutuklu yargılanan ve tahliye olduktan sonra hakaret, tehdit ve ısrarlı takipte bulunan Ragıp Canan'ın yargılanmasına devam edildi. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Ragıp Canan'ın 'tehdit', 'hakaret' ve 'ısrarlı takip' suçlarından 2 yıl 6 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Zeytinburnu'nda 2020 yılında Ragıp Canan, eşi Nurtaç Canan'ı 5 kurşun ile yaralamıştı. Nurtaç Canan hayatını kaybedeceğini düşünerek kendi kanı ile yere "Anne, baba beni Ragıp vurdu. Üzülmeyin. Kurtuldum" yazmıştı. Yapılan yargılama sonucu 2021 yılında Ragıp Canan 'eşi kasten yaralama' suçundan 9 yıl hapisle cezalandırılmıştı. Sanık Canan, cezasının infazını 2023 yılında tamamlayarak tahliye olmuştu. Tahliyesinin ardından eşi Nurtaç Canan'ı ölümle tehdit ettiği, ısrarlı takipte bulunduğu, hakaret ettiği ve elektronik kelepçesini kırdığı iddiasıyla Ragıp Canan hakkında iddianame düzenlenmişti. Sanık Canan'ın düzenlenen iddianame kapsamında yargılanmasına devam edildi.
Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ragıp Canan SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya müşteki Nurtaç Canan ile taraf avukatları da katıldı.
"Babam topluma zararlı bir kişidir"
Duruşmada tanık olarak beyanda bulunan Nurtaç ve Ragıp Canan'ın oğlu Furkan Canan, "Babam cezaevinden çıktıktan sonra anneme yönelik tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Babam topluma zararlı bir kişidir. Anneme zarar gelmesini istemiyorum. Karar verilirken bu durumun gözetilmesini talep ederim" dedi.
Sanık Ragıp Canan ise savunmasında, "Eşim ve ailesi mallarımı kaçırmıştır. Amacım mallarımı geri almaktır. Eşime yönelik tehdit ve zarar verme kastı ile hareket etmedim. Ben elektronik kelepçeyi asla kırmadım" dedi.
8 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın 'tehdit', 'hakaret' ve 'ısrarlı takip' suçlarından 2 yıl 6 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın açıklanmasının ardından sanık avukatı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Hakim, sanık ve avukatına savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.
İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nurtaç ve Ragıp Canan'ın boşanma aşamasında oldukları aktarılmıştı. İddianamede Ragıp Canan'ın 2020 yılında Nurtaç Cana"a yönelik 'silahla yaralama' eylemi sonucu yargılanarak ceza aldığı belirtilmişti. Ragıp Canan'ın 2023 yılında denetimli serbestliğe ayrıldığı da kaydedilen iddianamede, sanığın Nurtaç Canan ile temas kurmaya çalışması nedeniyle elektronik kelepçe uygulanmasına karar verildiği açıklanmıştı. İddianamede Ragıp Canan'ın elektronik kelepçesini kırdığı ifade edilerek, Nurtaç Canan'ı arayıp ölümle tehdit ettiği, küfür ve hakaret ettiği kaydedilmişti. Hazırlanan iddianamede Ragıp Canan hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş olmasına rağmen Nurtaç Canan ile ısrarlı şekilde iletişime geçmeye çalıştığı, ciddi bir huzursuzluk oluşmasına, güvenliğinden endişe duymasına neden olduğu kaydedilmişti. Ragıp Canan'ın 'hakaret', 'tehdit' ve 'ısrarlı takip' suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zeytinburnu istanbul Politika 3-sayfa Mahkeme Hukuk Baba

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