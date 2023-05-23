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Radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 12 şüpheli...

Radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 12 şüpheli...

3. Sayfa Haberleri

Radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

Radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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