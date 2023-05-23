Radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 12 şüpheli...
3. Sayfa Haberleri
Radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.
Radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa