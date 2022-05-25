PYD/YPG'lilerin ifadeleri sonucunda 3 terör örgütü mensubu gözaltına alındı - Haberler

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PYD/YPG'lilerin ifadeleri sonucunda 3 terör örgütü mensubu gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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PYD/YPG'lilerin ifadeleri sonucunda 3 terör örgütü mensubu gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda terör örgütü mensubu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda terör örgütü mensubu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PYD/ Ypg içerisinde geçmiş yıllarda silahlı eğitim alan, örgüte finans sağlama faaliyetlerinde bulunan ve daha önce Ankara'da yakalanan terör örgütü mensuplarının ifadeleri neticesinde tespit edilen 3 şüpheli, Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Terörle Mücadele, Ankara, Terör, YPG, 3. Sayfa, Haberler

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