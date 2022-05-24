PYD/YPG'lilerin ifadeleri sonucunda 3 terör örgütü mensubu gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PYD/YPG'lilerin ifadeleri sonucunda 3 terör örgütü mensubu gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
PYD/YPG'lilerin ifadeleri sonucunda 3 terör örgütü mensubu gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda terör örgütü mensubu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda terör örgütü mensubu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PYD/YPG içerisinde geçmiş yıllarda silahlı eğitim alan, örgüte finans sağlama faaliyetlerinde bulunan ve daha önce Ankara'da yakalanan terör örgütü mensuplarının ifadeleri neticesinde tespit edilen 3 şüpheli, Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

(Ali Nargüner - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title