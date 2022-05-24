PYD/YPG'lilerin ifadeleri sonucunda 3 terör örgütü mensubu gözaltına alındı - Haberler

PYD/YPG'lilerin ifadeleri sonucunda 3 terör örgütü mensubu gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda terör örgütü mensubu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda terör örgütü mensubu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PYD/YPG içerisinde geçmiş yıllarda silahlı eğitim alan, örgüte finans sağlama faaliyetlerinde bulunan ve daha önce Ankara'da yakalanan terör örgütü mensuplarının ifadeleri neticesinde tespit edilen 3 şüpheli, Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
(Ali Nargüner - İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa