Putin'i eleştiren siyasetçi ve milyarder Antov, Hindistan'da otelde öldü

Rus siyasetçi ve milyarder Pavel Antov, Hindistan'da kaldığı otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Rus siyasetçi ve milyarder Pavel Antov, 66'ıncı yaş günü öncesinde seyahati sırasında geldiği Hindistan'da kaldığı otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarını eleştiren ve daha sonra bu açıklamalarını geri çeken Rus Pavel Antov, kanlar içinde ülkenin Odisha eyaletine bağlı Rayagada kentindeki otelin önünde bulundu.

Rusya'nın Kolkata Başkonsolosu Alexei Idamkin, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Antov'un otelin camından düştüğünü doğrulayarak, "Tüm bilgileri polisten alıyoruz ve soruşturmayı yakından takip ediyoruz" dedi.

Aynı otelde ilk ölüm değil

Antov'un 61 yaşındaki arkadaşı Vladimir Budanov da geçtiğimiz hafta aynı otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Idamkin, 4 kişilik bir grubun seyahatte olduğunu ifade ederek, "Geçtiğimiz Perşembe günü, Vladimir Budanov öldü. Polis, bunun bir kalp krizi sonucu yaşandığını söyledi. Cumartesi günü de Antov pencereden düşerek hayatını kaybetti" dedi.

Hindistan basını, polisin Antov'un, arkadaşının ölümünü kaldıramadığı ve intihar etmiş olabileceğini de gözardı etmediğini yazdı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları eleştirdi

Antov, Haziran ayında Rusya saldırılarında Ukraynalı sivillerin yaralanmasının ardından "Rus terörü" ifadesini kullanmıştı. Rus füzeleri ile gerçekleştirilen saldırıya dikkat çekmiş, "Bir kız çocuğu enkazdan çıkarıldı. Babası ölmüş görünüyor. Annesi, vinçle çıkarılmaya çalışılıyor, bir levhanın altında kaldı. Doğruyu söylemek gerekirse, buna terörden başka bir şey demek oldukça zor" demişti. Antov, bu açıklamalarının ardından yoğun bir baskıya maruz kalmış ve daha sonra açıklamasını geri çekerek özür dilemişti. Antov, açıklamalarının "yanlış anlaşılma" ve "teknik bir hata" olduğunu dile getirmişti. - YENİ DELHİ