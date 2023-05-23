Pusuya yatan enişte, kayınbiraderine kurşun yağdırdı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de ablasından ayrılmak üzere olan enişte, kayınbiraderini iş yerinin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı saldırıya uğrayan kayınbiraderin yaralandığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinin kendisinden ayrılmak istemesi üzerine G.Ç., aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kayın biraderi N.S.'nin iş yerine gelerek pusuya yatıp dışarıya çıkmasını bekledi.

Enişte, kayınbiraderine pusu kurdu

Bir süre sonra işyerinin önüne çıkan N.S., eniştesinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından vurulan N.S. kanlar içinde yere yığılırken enişte G.Ç, yerde yatan kayınbiraderinin başını tekmeledi. Kayınbiraderini yaralayan enişte daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, yaralanan N.S .'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Daha sonra olayı gerçekleştiren enişte, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneden tedavisi devam eden N.S.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Gerçekleşen silahlı saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde silahla gelen G.Ç.'nin işyerinin önüne gelen N.S.'ye ardı ardına ateş ettiği ve yere düştükten sonrada N.S.'ye tekme attığı görülüyor.