Puget Boğazı'nda deniz uçağı düştü: 1 ölü, 9 kayıp

ABD'nin Washington eyaletindeki Puget Boğazı'nda düşen deniz helikopterinde bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 9 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

ABD'nin Washington eyaletindeki Puget Boğazı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı deniz uçağı düştü. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin hayatını kaybettiği, biri çocuk kayıp 9 kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Renton kentine gitmek için Harbor'dan havalanan uçağın, yerel saatle 15.11'de düştüğü belirtildi. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından yapılan açıklamada, uçağın tek motorlu de Havilland Canada DHC-3 Otter tipi olduğu bildirildi. Arama çalışmalarına 4 sahil güvenlik gemisi, bir kurtarma helikopteri ve bir uçak ile birlikte devam ediliyor. - WASHINGTON