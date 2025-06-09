Psikolojik Tedavi Gören Kayıp Şahıs Jandarma Tarafından Bulundu

Psikolojik Tedavi Gören Kayıp Şahıs Jandarma Tarafından Bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kaybolan 64 yaşındaki R.U., jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulunarak ailesine teslim edildi. Kayıp şahıs, psikolojik tedavi gördüğü için önceki tarihlerde de kayıp başvurusu yapılmıştı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde psikolojik tedavi gören kayıp şahıs jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Dalama Mahallesi'nde ikamet eden R.U (64) isimli şahıs 08 Haziran 2025 günü saat 14.30 sıralarında ihbarda bulunarak eşi olan K.U(49) isimli şahsın sabah evden çıktığını ancak eve bir daha gelmediğini, kayıp olduğunu beyan etti. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma sonucu kayıp şahsın psikolojik tedavi gördüğü ve 2025 yılında farklı tarihlerde 3 defa yapılan kayıp başvurusu üzerine Komutanlığımız personellerince bulunarak eşine teslim edildiği tespit edildi. 08 Haziran 2025 günü saat 16.00 itibariyle 3 Asayiş Timi, JAK Timi ve AFAD Personeli ile bölgede arama çalışmaları başlatılırken, şahıs ormanlık alanda sağ olarak bulanarak eşine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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