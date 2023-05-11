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Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi evi yaktı

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi evi yaktı

3. Sayfa Haberleri

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi evi yaktı Evde bulunan 85 yaşındaki kadın kendini zor dışarı attı Sakarya'nın Karasu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi, babaannesinin olduğu tek katlı evi benzin dökerek yaktığı iddia edildi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi evi yaktı

Evde bulunan 85 yaşındaki kadın kendini zor dışarı attı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi, babaannesinin olduğu tek katlı evi benzin dökerek yaktığı iddia edildi. Alevlere teslim olan evde bulunan 85 yaşındaki kadın kendini zor dışarı atarken şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kurudere Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.A., babaannesinin olduğu tek katlı evi benzin dökerek yaktı. Ev alevlere teslim olurken 85 yaşındaki kadın kendini zor dışarı attı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Hususa ilişkin olarak evi yaktığı iddia edilen E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - 3. Sayfa

Jandarma İtfaiye Sakarya 3. Sayfa Haberler

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