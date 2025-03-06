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Psikolojik Sorunları Olan Yaşlı Kadın Çatıdan İndirildi

Psikolojik Sorunları Olan Yaşlı Kadın Çatıdan İndirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 70 yaşındaki F.A., çatıya çıktı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadını ikna ederek aşağıya indirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre psikolojik sorunları bulunan ve çatıya çıkan yaşlı kadın, ekipler tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.

Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2191 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 70 yaşındaki F.A., çatıya çıktı. F.A.'yı çatıda gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadını ikna ederek aşağıya indirdi. Olay yerinde sağlık kontrolleri yapılan yaşlı kadın hastaneye gitmeyi kabul etmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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