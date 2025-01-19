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Psikolojik Sorunları Olan Genç, Babasını Bıçakladı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, psikolojik sorunları bulunan 28 yaşındaki Kadir K., hastaneye götürülmek istemesine öfkelenerek babası Talat K.'yı bıçakla yaraladı. Yaralı baba hastaneye kaldırılırken, kaçarak kayıplara karışan oğul için jandarma ekipleri araştırma başlattı.

Psikolojik sorunları olan genç babasını bıçakladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olan oğlu tarafından bıçaklanan baba yaralandı.

Olay saat 18.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Tahtaköprü mahallesinde baba Talat K. (59), iddiaya göre psikolojik tedavi gören oğlu Kadir K.(28)'ye hastaneye götürmek istedi. Bu duruma öfkelenen oğul, mutfaktan aldığı bıçakla babasını karnından bıçakla yaraladı.

Kanlar içinde kalan şahıs özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli oğlu yakalamak için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Psikolojik Sorunları Olan Genç, Babasını Bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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