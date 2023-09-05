Psikiyatrist, trafikte sıkıştırıldığı anları paylaştı

Arnavutköy'de otomobiliyle giden psikiyatrist, trafikte başka bir sürücü tarafından otomobille sıkıştırıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hadımköy'den Avcılar istikametine otomobiliyle giden psikiyatrist, trafikte başka bir sürücü tarafından sıkıştırıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sürücünün bir süre sonra otomobilin önünü kesip araçtan inmesini istediğini söylediği anları da cep telefonu kamerasıyla kaydeden psikiyatrist, sosyal medyadaki paylaşımında ", Sözlü tartışmaya bile girmeden arabada bekleyen iki kadın bir çocuk üç insan kendilerinin ölmesini isteyen bir adamı nasıl çaresizce izlediğini paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.