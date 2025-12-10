PSG'yi taşıyan uçak şiddetli rüzgar nedeniyle piste yan iniş yaptı
Paris Saint-Germain'in Bilbao'ya yapılan uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle zorlu bir yan iniş gerçekleştirdi. Neyse ki iniş sırasında herhangi bir olumsuz olay yaşanmadı.
Paris Saint-Germain ( Psg ) takımını Şampiyonlar Ligi maçı için Bilbao'ya taşıyan uçak şiddetli rüzgar nedeniyle piste yan iniş yaptı.
Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Athletic Bilbao- Paris Saint-Germain ( Psg ) maçı öncesi PSG kafilesini taşıyan uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Dün maç için İspanya'nın Bilbao kentine gelen uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle Bilbao Havalimanı'na yan iniş yapmak zorunda kaldı. Zorlu iniş sırasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi. - BİLBAO
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa