PSG'yi taşıyan uçak şiddetli rüzgar nedeniyle piste yan iniş yaptı

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Athletic Bilbao- Paris Saint-Germain ( Psg ) maçı öncesi PSG kafilesini taşıyan uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Dün maç için İspanya'nın Bilbao kentine gelen uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle Bilbao Havalimanı'na yan iniş yapmak zorunda kaldı. Zorlu iniş sırasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi. - BİLBAO