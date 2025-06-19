Protez Ayağı Çıkan Balıkçı, Helikopterle Kurtarıldı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde balık tutmaya çıkan Hasan Ü., protez ayağının çıkması sonucu mahsur kaldı. Sağlık ekipleri tarafından helikopterle kurtarıldı.

Protez ayağı çıkınca Uludağ eteklerinde mahsur kaldı

Şelalede mahsur kalan vatandaş helikopter ile kurtarıldı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesi Uludağ eteklerinde balık tutmaya giden bir kişi, protez ayağının çıkması sonucu şelale kenarında mahsur kaldı. Yaralı olarak bulunan vatandaş, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kestel ilçesine bağlı Derekızık Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Hasan Ü. isimli vatandaş, şelaleye balık tutmaya gitti. Hasan Ü.'nün ayağında bulunan protez bir süre sonra yerinden çıktı. Hareket edemeyen adam, mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak bulunan Hasan Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından zorlu arazi şartları sebebiyle bulunduğu yerden helikopter ile çıkarıldı. Hasan Ü., kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH TAŞ - 3.Sayfa
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