Profesyonel ekip izinsiz girdiği kanyonda mahsur kaldı - Haberler

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Profesyonel ekip izinsiz girdiği kanyonda mahsur kaldı

Profesyonel ekip izinsiz girdiği kanyonda mahsur kaldı

Karabük'te Sakaralan Yacı kanyonuna giren 6 kişiden 4'ü kendi imkanlarıyla kanyondan çıkmayı başardı.

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Karabük'te Sakaralan Yacı kanyonuna giren 6 kişiden 4'ü kendi imkanlarıyla kanyondan çıkmayı başardı. Diğer iki kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay Safranboluya bağlı Konarı köyündeki Sakaralan Yacı kanyonunda yaşandı. Ankara Mağara Arama Kurtarma Derneği üyesi 6 kişi dün izinsiz şekilde kanyona girdi. Dört arkadaş kanyondan çıkmayı başarırken diğer ikisi kanyondan çıkamadı. Geceyi ateş yakarak geçirdiği öğrenilen arkadaşlarını kurtarmak için ekiplere haber veren diğer arkadaşları da kurtarma çalışmalarına katıldı.

Bölgenin sarp olması nedeniyle ekiplerce mahsur kalan kişilere dron yardımıyla yiyecek gönderildi. Ankara'dan geldikleri öğrenilen kişileri kurtarmak için başlatılan çalışma sürüyor. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük Ankara 3. Sayfa Haberler

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