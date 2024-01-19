Prizde takılı gece lambası yangına neden oldu

Prizde takılı gece lambası yangına neden oldu

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, akşam saatlerinde çıkan yangında mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre Turan Mahallesi 7005. Sokak üzerindeki bir apartmanın 4. katında bulunan H.K.'ye ait evin yatak odasında, yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktı iddia edilen yangında dumanı gören apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Belediye İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın ekiplerin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangında yatak odasında bulunan tüm eşyalar tamamen yandığı, evdeki diğer eşyalarında tamamen kullanılmaz hale geldiği bildirildi.